Пихлер упал с лестницы за два дня до чемпионата мира. Это хороший знак для сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер свалился с лестницы в отеле, где остановилась команда во время чемпионата мира в Эстерсунде. 64-летний специалист не получил травм лишь по счастливой случайности.

- Мне повезло, все думали что я что-нибудь сломал, - приводит Aftonbladet слова Пихлера. - Я пролетел целый пролет, но все обошлось. Лестницы была очень скользкой. За меня все испугались. Но я люблю говорить, что умереть не так уж и просто.

Тем более, это хороший знак. Когда я падаю, мы выигрываем медали. Такое уже случалось в Минске на чемпионате Европы, и мы завоевали шесть наград.

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