"Она действительно очень тяжелая". Логинов - о трассе в Холменколлене

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что трасса в норвежском Холменколлене является очень тяжелой. 27-летний спортсмен в пятницу примет участие в спринтерской гонке в рамках заключительного этапа Кубка мира.

- Здесь я выступал на своем первом Кубке мира шесть лет назад, - приводит слова Логинова Калашников Media. - Я запомню на всю жизнь те гонки, которые тут провел. Трасса мне здесь нравится, она действительно очень тяжелая. Тем более, что здесь передают очень теплую погоду и серьезную кашу. Надеюсь, это будет только в плюс мне.

Напомним, Логинов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 796 очков.

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