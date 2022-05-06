Нуждов оценил тренерские группы сборных России по биатлону на новый сезон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов отреагировал на список тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной команды России по биатлону на сезон-2022/23.

«Голосовал против по всем кандидатам, — сказал Нуждов. — Иной должна быть сама конструкция формирования тренерского штаба. Коллектив должен собрать главный тренер, у него должно быть понимание, каких целей и задач он хочет достичь, и свой выбор он должен объяснить.

Я был единственным, кто выступил против предложенной конструкции», — приводит слова Нуждова ТАСС.

Юрий Каминский и Сергей Башкиров будут тренировать мужскую сборную в предстоящем биатлонном сезоне, Михаил Шашилов и Артем Истомин — женскую. Юниорскую команду возглавит Владимир Брагин, юношескую — Юрий Векшин.