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Сегодня, 11:30

Васильев — о словах Шашилова: «Зачем он вообще нужен в сборной команде?»

Васильев не понимает, зачем Шишилов нужен сборной России по биатлону
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Михаила Шашилова о том, что он больше не является старшим тренером женской сборной России по биатлону.

«Если он не будет старшим тренером, то какая его роль? Зачем он вообще нужен в сборной команде? Нужно сформировать полноценный тренерский штаб женской команды, где был бы старший тренер, который разрабатывал бы стратегию развития женского биатлона. Начиная с юниорского и заканчивая основным составом. Видимо, Шашилов теперь будет заниматься своими спортсменками из Свердловской области. Главное, что он не будет принимать глобальных решений. Это очень важно», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее на заседании правления СБР под председательством президента Виктора Майгурова утвердили тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной команды России по биатлону на сезон-2022/23.

Мужскую сборную возглавят Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женскую — Михаил Шашилов и Артем Истомин. Владимир Брагин был назначен в юниорской команде, а в юношеской — Юрий Векшин.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
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