Норицын объяснил, почему согласился работать в сборной Болгарии с Касперовичем

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал свой переход на работу в команду Болгарии. Специалист будет ассистентом Александра Касперовича.

— Слухи о моей грядущей отставке уже вовсю курсировали. К тому же я понимал, что 31 мая у меня официально заканчивается контракт и придется по-любому искать варианты будущего трудоустройства, поскольку есть определенные обязательства перед семьей, — цитирует RT Норицына. — Кроме этого, возможность поработать со сборной другой страны стала для меня в какой-то степени вызовом. Поэтому я и согласился. Болгарская команда кажется мне интересной, я лично знаком со многими спортсменами, нахожусь в прекрасных отношениях с личным тренером Красимира Анева. Так что не могу сказать, что еду в полную неизвестность.