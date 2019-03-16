Никита Поршнев: "Стыдно. Дали шанс, а я не воспользовался"

Россиянин Никита Поршнев оценил свое выступление в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Спортсмен бежал второй этап, на котором уступил лидерам почти минуту.

– После сингл-микста у нас было собрание, на котором объявили состав на эстафету, – сказал Поршнев. – Когда услышал свое имя, то, конечно, удивился немного. Все же до этого видел, что главный тренер Анатолий Хованцев говорил журналистам предварительный состав, там был Женя Гараничев, и я воспринял это как должное. А потом уже не стал ничего выяснять.

– А у вас была возможность отказаться?

– Как и любой спортсмен, я поговорил со своим личным тренером, он сказал, что я готов. Да и сам чувствовал себя нормально. Так что хотел бы извиниться перед командой за такое свое выступление. Слишком быстро начал, а потом уже захлебнулся, сил на последний круг не хватило. Накрыло так, что оставалось только терпеть. А вот за стрельбу особо не

беспокоился.



– Это нехватка опыта?

– Не хочется искать оправданий. Виноват тут только я. Но тут такая атмосфера, что хочется бежать и выпрыгнуть из штанов.

– Психологически вас это не сломает? Не будете, как Гараничев, бояться эстафет?

– Нет, я понимаю свою ответственность. Мне дали шанс, а я им не воспользовался.

– Не обидно, что вас так бросили в пекло?

– Нет, скорее стыдно.

– Гараничев ничего не говорил перед гонкой?

– Подходил, желал удачи, как и все ребята. У нас дружная команда, все подсказывали и подбадривали, даже Эдик Латыпов, который не бежал тут. (Владимир Иванов)

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