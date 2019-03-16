Россия завоевала бронзу в мужской эстафете, Норвегия - первая на ЧМ. Фуркад провалился

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В гонке принимали участие Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Победу одержала Норвегия, которую представляли Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе. Серебро досталось Германии, за которую бежали Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.
Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад провалился на последнем огневом рубеже - он пробежал два штрафных круга. Сборная Франции стала шестой.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) - 01:12.03,7 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) - отставание 38,1 (0+8)
3. Россия (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) - 1.04,1 (0+7)
4. Чехия (Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж) - 1.20,7 (0+6)
5. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) - 1.22,4 (0+5)
6. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад) - 1.37,2(3+11)
Опрос
- Мартен Фуркад
- Тарьей Бе
- Арнд Пайффер
- Дмитрий Малышко
- Эрик Лессер
- Александр Логинов (биатлон)
- Сборная России (биатлон)
- Йоханнес Бе
- Ветле Кристиансен
- Сборная Франции (биатлон)
- Сборная Норвегии (биатлон)
- Бенедикт Долль
- Сборная Германии (биатлон)
- Матвей Елисеев
- Ларс Хельге Биркеланн
- Роман Рес
- Никита Поршнев