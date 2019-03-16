Россия завоевала бронзу в мужской эстафете, Норвегия - первая на ЧМ. Фуркад провалился

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В гонке принимали участие Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Победу одержала Норвегия, которую представляли Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе. Серебро досталось Германии, за которую бежали Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад провалился на последнем огневом рубеже - он пробежал два штрафных круга. Сборная Франции стала шестой.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) - 01:12.03,7 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) - отставание 38,1 (0+8)

3. Россия (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) - 1.04,1 (0+7)

4. Чехия (Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж) - 1.20,7 (0+6)

5. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) - 1.22,4 (0+5)

6. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад) - 1.37,2(3+11)

Все о биатлоне - здесь