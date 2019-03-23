"Наслаждаюсь каждой гонкой". Херманн - о серебре в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии

Немецкая биатлонистка Дениза Херманн заявила, что наслаждается каждой гонкой во время заключительного этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. 30-летняя спортсменка стала второй в пасьюте.

- Сейчас я очень уверена в себе. Это касается и стрельбы, - приводит слова Херманн официальный сайт IBU. - После чемпионата мира я просто наслаждаюсь каждой гонкой на заключительном этапе Кубка мира. Я не испытывала таких чувств раньше. Я просто счастлива.

Херманн занимает 8-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 568 очков.

Все о биатлоне - здесь