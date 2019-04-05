"Нас очень сильно выбили болезни". Драчев - об итогах биатлонного сезона

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что национальная команда пострадала от частых болезней спортсменов в минувшем сезоне. Он добавил, что в данном направлении будет проведена соответствующая работа.

- Конечно, нас очень сильно выбили болезни, которые постоянно происходят в нашей команде, - приводит ТАСС слова Драчева. - Мы будем проводить совещание, как усилить работу, чтобы наши спортсмены, в основном девочки, меньше болели. С выходом на хорошую форму спортсмен начинает заболевать, а надо сделать так, чтобы спортсмены могли пройти весь сезон без болезней.

Экспертный совет Минспорта? Мы выполнили все критерии, никаких замечаний к нам в медальном плане нет, есть технические части, где мы будем добавлять к общему результату. Было озвучено очень много рекомендаций, нам есть над чем работать: над стрелковой подготовкой, добавлять в скорострельности и по ходу гонки, необходимо повышать функциональное состояние спортсменов.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

Все о биатлоне - здесь