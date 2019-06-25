"Надеюсь, из этого получится что-то хорошее". Башкиров - о сборной Санкт-Петербурга

Старший тренер сборной Санкт-Петербурга Сергей Башкиров – об ожиданиях от выступлений команды.

– В Петербурге сейчас собирается очень сильная тренерская команда, почти "дрим-тим" – Александр Касперович, вы, Павел Максимов. Как возникла идея отправиться туда работать?

– Меня пригласил Александр Владимирович. Мы с ним еще с зимы разговаривали, потом с Дмитрием Васильевым встречались, и затем уже было заманчивое предложение. (Смеется.) Команда действительно боевая, тренеры серьезные профессионалы, надеюсь, из этого получится что-то хорошее. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Сергея Башкирова - здесь.