Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:35

Михаил Куклин — о победах жены: «Спрашивают, почему мы такие хмурые. Так это уже обыденно»

Муж Ларисы Куклиной поделился эмоциями от успехов жены
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Муж и личный тренер биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил поделился с «СЭ» эмоциями от успехов жены. На этапе Кубка Содружества в Раубичах Куклина выиграла все три гонки, плюс у нее была победа на последнем этапе Кубка России в Рыбинске.

— Какие у вас ощущения от этих побед?

— Конечно, хорошие. Хет-трик, плюс победа была в Рыбинске. Хороший результат. В последний раз у нее такой результат был в юниорские годы, если мне не изменяет память.

— Каминский и Максимов не ожидали трех побед. Как у вас?

— Если честно, не ожидал в первый день. Думал, что в спринте она будет близко. В первой шестерке точно. А дальше в гонке преследования уже пойдет в атаку. Но со спринта уже запустилось все хорошо. Нас накануне поздравляли сервисмены. Говорят, что после второй победы ходим хмурые. Я говорю: «Ну так это уже обыденно».

— Почему до Нового года не было побед?

— До Нового года было тяжелое состояние. Все началось еще с августа. У нее была небольшая травма ноги. Все никак не могли ее вылечить. Начинали тренироваться, она опять начинала болеть. Потихоньку Юрий Михайлович ее вытаскивал. Мы примерно посчитали, что с января хорошие результаты должны быть.

— На второй этап в Раубичах хватит состояния?

— Думаю, что да. Главное, чтобы хватило психологически. Она тут выплеснулась. Ей сейчас нужно потихоньку отойти, полежать и заново зарядиться дальше бежать, — объяснил «СЭ» Куклин.

Лариса Куклина. «Я — офигевший слегка». Даже тренеры не верили в хет-трик Куклиной

Лариса Куклина
Михаил Куклин
0
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
В Турции предупредили о реакции Путина на просьбы Украины об оружии
Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет
Die Zeit узнала о скандале в бундестаге из-за поставок танков Украине
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабиков: «Перед масс-стартом ловил себя на мысли, что не хватает злости»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости