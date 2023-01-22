Михаил Куклин

Муж и личный тренер биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил поделился с «СЭ» эмоциями от успехов жены. На этапе Кубка Содружества в Раубичах Куклина выиграла все три гонки, плюс у нее была победа на последнем этапе Кубка России в Рыбинске.

— Какие у вас ощущения от этих побед?

— Конечно, хорошие. Хет-трик, плюс победа была в Рыбинске. Хороший результат. В последний раз у нее такой результат был в юниорские годы, если мне не изменяет память.

— Каминский и Максимов не ожидали трех побед. Как у вас?

— Если честно, не ожидал в первый день. Думал, что в спринте она будет близко. В первой шестерке точно. А дальше в гонке преследования уже пойдет в атаку. Но со спринта уже запустилось все хорошо. Нас накануне поздравляли сервисмены. Говорят, что после второй победы ходим хмурые. Я говорю: «Ну так это уже обыденно».

— Почему до Нового года не было побед?

— До Нового года было тяжелое состояние. Все началось еще с августа. У нее была небольшая травма ноги. Все никак не могли ее вылечить. Начинали тренироваться, она опять начинала болеть. Потихоньку Юрий Михайлович ее вытаскивал. Мы примерно посчитали, что с января хорошие результаты должны быть.

— На второй этап в Раубичах хватит состояния?

— Думаю, что да. Главное, чтобы хватило психологически. Она тут выплеснулась. Ей сейчас нужно потихоньку отойти, полежать и заново зарядиться дальше бежать, — объяснил «СЭ» Куклин.