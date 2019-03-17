"Мне всегда везет с ветром из-за моей фамилии". Виндиш - о победе в масс-старте на ЧМ

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш заявил, что не может поверить в свою победу в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Гонка проходила в сложных погодных условиях, в результате чего многие лидеры допустили промахи.

- Это невероятно, я так счастлив, что не могу поверить в свою победу, - приводит слова Виндиша официальный сайт IBU. - Это было нелегко, но моя фамилия Виндиш... Мне всегда везет с ветром. Не то, чтобы я стрелял лучше остальных, но многие допускали еще больше ошибок. Я оказался счастливчиком. Когда тренер сказал мне, что я лидирую с отрывом, я спросил его: "Что?" Я был шокирован и мотивирован на то, чтобы удержать лидерство до конца.

Отметим, что для 29-летнего Виндиша это золото стало первым на чемпионатах мира. На турнире в Эстерсунде он также завоевал бронзу в смешанной эстафете.

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