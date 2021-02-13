Миронова не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке
17:46
Российская биатлонистка Светлана Миронова не попала в гонку преследования на чемпионате мира в Поклюке.
26-летняя спортсменка заняла 64-е место в спринтерской гонке.
Напомним, что в гонке преследования участвуют первые 60 спортсменов.
Россиянки Ирина Казакевич (занявшая 19-е место в спринте), Ульяна Кайшева (36) и Евгения Павлова (51) смогут принять участие в гонке преследования, которая пройдет завтра.
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