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Миронова не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке

17:46
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Российская биатлонистка Светлана Миронова не попала в гонку преследования на чемпионате мира в Поклюке.

26-летняя спортсменка заняла 64-е место в спринтерской гонке.

Напомним, что в гонке преследования участвуют первые 60 спортсменов.

Россиянки Ирина Казакевич (занявшая 19-е место в спринте), Ульяна Кайшева (36) и Евгения Павлова (51) смогут принять участие в гонке преследования, которая пройдет завтра.

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