Губерниев рассказал, что Резцова извинилась перед ним
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что у него нет конфликта с трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
«Да, совсем забыл! Звонила сегодня Анфиса Резцова, извинилась и все такое... Сказала, что уважает... Вот оно как, ребята», — написал Губерниев.
Ранее, 8 февраля, ряд ветеранов биатлона во главе с Александром Тихоновым опубликовали письмо с нападками в адрес Дмитрия Губерниева. В письме, подписанном известными в прошлом атлетами и тренерами, отмечается, что Губерниев позволяет себе словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.
Резцова не ставила подпись под этим посланием, но потом заявила, что поддерживает эту инициативу.
Легенды биатлона снова атакуют Губерниева, он отвечает. Что опять случилось?
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