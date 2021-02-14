Губерниев рассказал, что Резцова извинилась перед ним

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что у него нет конфликта с трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

«Да, совсем забыл! Звонила сегодня Анфиса Резцова, извинилась и все такое... Сказала, что уважает... Вот оно как, ребята», — написал Губерниев.

Ранее, 8 февраля, ряд ветеранов биатлона во главе с Александром Тихоновым опубликовали письмо с нападками в адрес Дмитрия Губерниева. В письме, подписанном известными в прошлом атлетами и тренерами, отмечается, что Губерниев позволяет себе словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

Резцова не ставила подпись под этим посланием, но потом заявила, что поддерживает эту инициативу.

Легенды биатлона снова атакуют Губерниева, он отвечает. Что опять случилось?