Россиянка Носкова стала второй в спринте на Кубке IBU в Словакии

Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт выиграла женский спринт на Кубке IBU на дистанции 7,5 километра в Брезно-Осрбли (Словакия). Россиянка Екатерина Носкова заняла второе место (+0,6 секунд).

Третьей стала немка Анна Вайдель (+5,7).

Другие представительницы России расположились следующим образом: Анастасия Егорова (5-я), Анастасия Гореева (6-я), Полина Шевнина (20-я), Наталья Гербулова (21-я), Валерия Васнецова (23-я), Анастасия Шевченко (26-я), Алина Кудисова (37-я).

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU. Женщины

Спринт. 7,5 км

1. Ванесса Фойгт (Германия) — 20.31,2 (0 шт. кругов)

2. Екатерина Носкова (Россия) — отставание 0,6 (0)

3. Анна Вайдель (Германия) — 5,7 (0)

4. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 17,6 (1)

5. Анастасия Егорова (Россия) — 30,5 (0)

6. Анастасия Гореева (Россия) — 37,9 (2)

20. Полина Шевнина (Россия) — 1.28,9 (1)

21. Наталья Гербулова (Россия) — 1.29,7 (2)

23. Валерия Васнецова (Россия) — 1.30,7 (3)

26. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.34,1 (2)

37. Алина Кудисова (Россия) — 2.02,2 (3)