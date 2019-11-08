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Минспорт утвердил Хованцева в должности главного тренера сборной России

12:20
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Министерство спорта РФ утвердило Анатолия Хованцева в должности главного тренера сборной России по биатлону, информирует ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

В прошлом сезоне 70-летний специалист официально занимал должность старшего тренера мужской сборной страны, но по согласованию с национальной федерацией также выполнял функции главного тренера национальной команды.

В августе было принято решение разделить его обязанности, чтобы Хованцев мог сосредоточиться на работе со всеми сборными страны. В результате пост старшего тренера мужской национальной команды был доверен Сергею Белозерову, который до этого работал с резервом.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7092551

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