Международный союз биатлонистов назвал условие восстановления СБР в составе организации

В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали, в какой момент членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации может быть восстановлено.

«Сегодня состоялось продуктивное заседание рабочей группы по общим критериям IBU и СБР. Обсуждалась дорожная карта возвращения СБР полноправного членства. Понятно, что по критериям восстановления IBU СБР не может стать полноправным членом до тех пор, пока РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA», - приводит слова сотрудника IBU ТАСС.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за большого количества нарушений антидопинговых правил. В сентябре 2018 года IBU создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства.