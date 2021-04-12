Международный союз биатлонистов назвал условие восстановления СБР в составе организации
В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали, в какой момент членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации может быть восстановлено.
«Сегодня состоялось продуктивное заседание рабочей группы по общим критериям IBU и СБР. Обсуждалась дорожная карта возвращения СБР полноправного членства. Понятно, что по критериям восстановления IBU СБР не может стать полноправным членом до тех пор, пока РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA», - приводит слова сотрудника IBU ТАСС.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за большого количества нарушений антидопинговых правил. В сентябре 2018 года IBU создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства.
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