В Генпрокуратуру РФ направлена вторая жалоба на финансовую деятельность Майгурова в СБР

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов направил в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на действия президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

«Одна жалоба подана со стороны президиума совета СБР, еще одна — от моего имени. В моем заявлении дополнительно сообщается, что Виктор Викторович не выполнил программу поддержки регионов. С учетом доходной части СБР регионам должны были быть выделены 30 миллионов рублей. По моим данным, до них дошли только 2 миллиона рублей. Майгуров говорил о том, что на поддержку регионов направлено 10-11 миллионов, но даже если это так, то порядка 20 миллионов все равно не хватает», — приводит слова Нугманова ТАСС.

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан отметил, что себе и своему окружению он исправно платит зарплату.

«При этом себе и своему окружению он исправно платит зарплату: от СБР ежемесячно ему поступает примерно 500 тысяч рублей, исполнительному директору — больше 350 тысяч. Программа не выполнена, но зарплату они продолжают получать», — добавил Нугманов.

13 мая председатель совета СБР Александр Еслев от лица этой организации подал жалобу в прокуратуру на Майгурова. Некоторые представители организации обвиняют президента СБР в превышении должностных полномочий.

В свою очередь, Майгуров намерен подать встречный иск о защите чести и достоинства против членов совета.

Выборы президента СБР состоятся 23 июня. На данный момент единственным конкурентом Майгурова является вице-президент организации Алексей Нуждов.