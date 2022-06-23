СБР сообщил подробности повторных выборов президента организации

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал организации 23 июня.

На пост президента организации претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.