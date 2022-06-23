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Сегодня, 15:52

СБР сообщил подробности повторных выборов президента организации

Повторные выборы президента СБР могут пройти в августе
Читать «СЭ» в
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал организации 23 июня.

На пост президента организации претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1744
Биатлон
СБР
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Майгурову не хватило одного голоса для победы на выборах главы СБР. Состоится второй тур
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