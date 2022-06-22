Тихонов критически оценил кандидатуру Нуждова на выборах главы СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих выборов Союза биатлонистов России.

«Не могу поддержать Нуждова, потому что это человек без головы. Какое отношение он имеет к биатлону? Как он может его возглавлять? В какой стране это может произойти, чтобы человек, не имеющий никакого спортивного звания, разряда, возглавлял сложно-технический вид спорта, который дает интервью Губерниеву? Это такая безграмотность! Смеялась вся страна, весь биатлонный мир. Над нами весь мир уже смеется. Где у человека советь? Был уже до него Кущенко, который Прохоров назначил. Развалили до основания. Нас выгнали отовсюду. И теперь еще этот идет. Что это такое?» — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России состоится в четверг, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.