Майгуров высказался о возможном изменении устава СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возможном принятии Министерством юстиций нового устава и формата голосования.

— Если устав и новый формат голосования будут приняты в Министерстве юстиции. Как оцениваете свои шансы?

— Тут важно говорить только о сегодняшнем дне. На сегодня расклад такой, какой есть. Не думаю, что сильно что-то может поменяться. Потому что если делегаты приняли решение, кого поддержать, то что может изменится за два месяца? Что-то серьезное должно произойти, чтобы они поменяли свое мнение.

— Будут следующие выборы отрытыми?

— За это голосует конференция.

— Опять перед началом будет голосование?

— Конечно. На следующей конференции будет не больше трех вопросов. Выборы президента, отчеты ревизионной комиссии, которые мы сегодня не приняли, и до избрания исполкома.

14 мая Министерство юстиции РФ отказало СБР в регистрации новой версии устава, поэтому выборы президента организации проходят по прежнему регламенту.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента СБР пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.

(Полина Мельникова)