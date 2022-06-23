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Сегодня, 18:37

Анфиса Резцова прокомментировала выборы главы СБР

Алексей Еремин
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что считает нынешнего президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова самой удачной кандидатурой на пост главы организации. 23 июня прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. На пост, помимо Майгурова, претендует нынешний вице-президент СБР Алексей Нуждов.

«С Нуждовым, я не работала, он меня подсидел, когда я три года была президентом федерации биатлона Московской области, — цитирует Резцову «КП Спорт». — И вот он со своими деньгами стал нашим президентом... Но он не спортсмен. По крайней мере, не биатлонист. Я не то, что его люблю — не люблю, уважаю — не уважаю, но я полагаю, что Виктор Викторович Майгуров за эти два года просто не успел многого сделать. Будем надеяться, что он еще будет полезен нашему биатлону. а, я бы дала ему еще шанс. Чтобы он все это взвесил, разобрался — почему не все получается. А Нуждов, он не спортсмен. Человек только с деньгами».

По итогу голосования ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса. Повторные выборы президента СБР пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.

Источник: https://www.kp.ru/sports/biatlon/nuzhdov-menya-v-svoe-vremya-podsidel-anfisa-rezczova-prokommentirovala-vybory-prezidenta-sbr/
Биатлон
Анфиса Резцова
Виктор Майгуров
СБР
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