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Сегодня, 20:15

Тренер сборной России по биатлону объяснил, почему спортсмены ушли из группы Каминского

Владимир Иванов
Обозреватель
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Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов заявил, что не держит зала на спортсменов, покинувших группу Юрия Каминского. Максимов в этой группе отвечает за стрелковую подготовку.

Минувшей весной биатлонисты национальной команды Антон Бабиков, Даниил Серохвостов и Карим Халили решили готовиться к будущему сезону с другими специалистами. Этот трансфер санкционировал глава СБР Виктор Майгуров.

— По поводу ухода ряда спортсменов из группы мы уже не раз говорили: они взрослые люди и это их выбор. Насильно мил не будешь, — заявил Максимов в интервью «СЭ». — Если им кажется, что при другой методике у них все будет лучше, — их право. Мы работаем на общее дело. Будут они прогрессировать — все же в итоге будут только рады. Если ты тренер сборной страны, то и работаешь на всю страну, а не на себя или свою группу. Главное — результат.

Да, Виктор Майгуров взял на себя ответственность за их переход. Но если кто-то думает, что я за это безумно обиделся именно на него и теперь буду всеми силами мстить, — это полнейший бред. У нас в группе сейчас отличные ребята. По именам они пока не настолько известные, но это все поправимо. Парни очень способные, и я абсолютно убежден, что им по силам выйти на первые роли. Как минимум в нашей стране.

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Биатлон
Сборная России по биатлону
Максим Максимов (биатлон)
Юрий Каминский
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