Тренер сборной России по биатлону объяснил, почему спортсмены ушли из группы Каминского

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов заявил, что не держит зала на спортсменов, покинувших группу Юрия Каминского. Максимов в этой группе отвечает за стрелковую подготовку.

Минувшей весной биатлонисты национальной команды Антон Бабиков, Даниил Серохвостов и Карим Халили решили готовиться к будущему сезону с другими специалистами. Этот трансфер санкционировал глава СБР Виктор Майгуров.

— По поводу ухода ряда спортсменов из группы мы уже не раз говорили: они взрослые люди и это их выбор. Насильно мил не будешь, — заявил Максимов в интервью «СЭ». — Если им кажется, что при другой методике у них все будет лучше, — их право. Мы работаем на общее дело. Будут они прогрессировать — все же в итоге будут только рады. Если ты тренер сборной страны, то и работаешь на всю страну, а не на себя или свою группу. Главное — результат.

Да, Виктор Майгуров взял на себя ответственность за их переход. Но если кто-то думает, что я за это безумно обиделся именно на него и теперь буду всеми силами мстить, — это полнейший бред. У нас в группе сейчас отличные ребята. По именам они пока не настолько известные, но это все поправимо. Парни очень способные, и я абсолютно убежден, что им по силам выйти на первые роли. Как минимум в нашей стране.