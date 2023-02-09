Майгуров объяснил, почему вариант с единым общим зачетом Кубка России и Содружества пока не рассматривается

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, с какими трудностями столкнулись организаторы Кубка Содружества в этом году.

«Проект Кубка Содружества у нас родился летом, не были учтены некоторые нюансы. Тренеры делают предложения, мы их прорабатываем, чтобы сделать календарь оптимальным, удобным и для спортсменов, и для зрителей.

На соревнования в России другим регионам проще приехать в плане финансов, а в Минск едут в основном лидеры, которые борются за общий зачет и призовые. Нужно отнестись к этому с пониманием, потому что насильно всех загнать невозможно. Если вы предлагаете делать единый общий зачет, то пока такой вариант не рассматривается», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

В Кубке Содружества принимают участие российские и белорусские биатлонисты. На данный момент лидером в личном зачете у мужчин является Антон Смольский из Белоруссии (1481 очков), у женщин — его супруга Динара Алимбекова-Смольская (1448 очков).