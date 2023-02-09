Майгуров сообщил, что согласование кандидатуры Ростовцева на должность главного тренера сборной пока на паузе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, на какой стадии находится процедура согласования кандидатуры вице-президента СБР Павла Ростовцева на пост главного тренера с Министерством спорта и ЦСП.

«Пока эта процедура у нас поставлена на паузу. До конца сезона он доработает в структуре СБР, а потом мы точно вернемся к этому вопросу. Но он очень активно занимается поставленными перед ним задачами по объединению команд и планированию уже следующего сезона.

Сейчас у нас идет активная дискуссия по календарю следующего года и планированию тренировочных мероприятий, потому что изменились требования Минспорта и ЦСП. Календарь следующего сезона согласован уже на 90 процентов. Но финально его обсудим еще 29 марта на тренерском совете в Ханты-Мансийске», — приводит Metaratings.ru слова Майгурова.

В январе Ростовцева назначили на пост вице-президента СБР с функционалом главного тренера сборной. Позже в ЦСП заявили, что СБР не начинал процедуру согласования и утверждения кандидатуры Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.