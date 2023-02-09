Майгуров рассказал, возможно ли расширение географии российских турниров по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос о возможном расширении географии российских турниров по биатлону.

«Расширение географиии участников? Сегодня мы пригласить можем, но понимаем, что вряд ли кто-то поедет. Но отдельные наметки международного сотрудничества есть. Андрей Прокунин, работающий в китайском клубе, интересовался, есть ли возможность принять участие у его спортсменов.

Конечно, мы такую возможность дадим, наш календарь готов принять кого угодно. Что касается Казахстана, они участвуют в международном сезоне, но мы планируем летний учебно-тренировочный сбор провести там в Щучинске. Казахстанцы готовы оказать нам содействие по ввозу-вывозу оружия», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

В период отсранения от международных турниров российские и белорусские биатлонисты принимают участие в Кубке Содружества. На данный момент лидером в личном зачете у мужчин является Антон Смольский из Белоруссии (1481 очков), у женщин — его супруга Динара Алимбекова-Смольская (1448 очков).