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Сегодня, 13:25

Майгуров анонсировал, что белорусов больше не будут отстранять от масс-стартов на российских соревнованиях

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что организация устранит положение в регламенте, которое запрещало принимать участие в масс-стартах белорусам. Из-за этого произошел скандал на чемпионате России в Ижевске.

«Соревнования, Кубок Содружества и Кубок России, могут параллельно с Кубком мира проходить. Мы пропишем в положениях, чтобы они были максимально открыты вне зависимости от принадлежности к стране.

В этом году было небольшое недопонимание. И чтобы региональные команды могли также участвовать без ограничений. Название не так важно, но Кубок Содружества останется у нас международным соревнованием, идти по отдельному зачету. К Кубку России наши белорусские коллеги будут допущены на общих основаниях. Этапов Кубка Содружества будет на один меньше, один летний и остальные зимние», - сказал Майгуров журналистам после тренерского совета в Ханты-Мансийске.

Биатлон
Виктор Майгуров
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