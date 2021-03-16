Биатлонистка Васильева заболела пневмонией за день до окончания дисквалификации

Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что заболела пневмонией.

«Когда нет сил держать даже телефон. 39,5. Подозрение на пневмонию... Подтвердилась», — написала спортсменка в сториз в Instagram.

Напомним, что 29-летняя Васильева в сентябре 2019 года была дисквалифицирована на 18 месяцев за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с завтрашнего дня, 17 марта, ей можно выступать на соревнованиях.