Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что во время периода самоизоляции сумел сохранить хорошую физическую форму.

— В период пандемии, конечно, ситуация сложная, в плане подготовки все находятся в подвешенном состоянии, — приводит ТАСС слова Логинова. — Но я особого дискомфорта не почувствовал. В Саратове у меня хорошие условия, меня поддерживают и Тюмень, и личный тренер Александр Касперович, и спонсор Сергей Анатольевич Колесников, поэтому все хорошо.

Думаю, что из этой ситуации мы вышли достаточно профессионально, особого спада в своем физическом состоянии я пока не ощущаю. Тем более что все вошло в свое русло, тренировочный процесс идет по плану.

28-летний Александр Логинов — чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.