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Логинов рассказал, что во время периода самоизоляции сумел сохранить хорошую физическую форму

5 июля 2020, 10:00
Александр Логинов. Фото СБР
Александр Логинов. Фото СБР
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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что во время периода самоизоляции сумел сохранить хорошую физическую форму.

— В период пандемии, конечно, ситуация сложная, в плане подготовки все находятся в подвешенном состоянии, — приводит ТАСС слова Логинова. — Но я особого дискомфорта не почувствовал. В Саратове у меня хорошие условия, меня поддерживают и Тюмень, и личный тренер Александр Касперович, и спонсор Сергей Анатольевич Колесников, поэтому все хорошо.

Думаю, что из этой ситуации мы вышли достаточно профессионально, особого спада в своем физическом состоянии я пока не ощущаю. Тем более что все вошло в свое русло, тренировочный процесс идет по плану.

28-летний Александр Логинов — чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8888277

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