Логинов, Латыпов и Резцова вошли в новый международный пул допинг-тестирования

В Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили ТАСС о списке из 19 российских биатлонистов, включенных в пул допинг-тестирования на сезон-2022/23.

В международный пул допинг-тестирования на постолимпийский сезон вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова Карим Халили, Максим Цветков, Ирина Казакевич, Светлана Миронова,Ульяна Нигматуллина, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Александр Корнев, Даниил Серохвостов, Алексей Зубарев, Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Екатерина Глазырина, Анастасия Шевченко и Виктория Сливко.

IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты сезона-2021/22. В течение сезона пул может претерпевать изменения.

Всего в новый международный пул допинг-тестирования IBU вошли 112 спортсменов (57 мужчин и 55 женщин). Первое место по числу включенных спортсменов занимает Россия (19), второе — Норвегия (18), третье — Украина (12), четвертое — Германия (11), пятое — Франция (9).

Биатлонисты, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.