Матвей Елисеев рассказал о рождении сына

Российский биатлонист Матвей Елисеев, который последний раз выходил на старт в декабре прошлого года на Рождественской гонке в Рупольдинге, рассказал последних событиях в жизни.

— Матвей, прежде всего разреши поздравить тебя и супругу с рождением сына. Как первые ощущения в роли отца?

— Классное чувство, мне нравится. Сын сейчас по большей части ест и спит, поэтому основная нагрузка ложится на жену, но я всегда на подхвате. И теща активно помогает, если надо. Мой распорядок дня пока не сильно изменился, но ночью сон теперь, конечно, не такой качественный. Правда, пока у меня тренировки неполноценные, это не особо на них влияет, — цитирует Елисеева сайт СБР.

— Расскажи, что происходит с твоим здоровьем?

— К сожалению, пока врачи запрещают мне тренироваться в полную силу. Сначала полтора месяца был полный запрет, потом следующие полтора месяца кардиолог дал рекомендацию проводить не больше шести тренировок в неделю по полтора часа на пульсе до 120. Потом пришло время УМО, но на УМО мне не дали направление, сказали сначала пройти курс лечения, а это еще три недели.

— Каково это, находиться в подвешенном состоянии?

— Присутствия духа не теряю. Как есть так есть. Выполняю все предписания, чтобы быстрее вернуться к тренировкам.

— Каков твой самый оптимистичный план?

— Самый оптимистичный — потренироваться полтора-два месяца без ограничений, чтобы нормально подготовиться к летнему чемпионату страны.