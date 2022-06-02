Майгуров: «Нейтральный статус, предложенный IBU российским биатлонистам, был унизителен и неприемлем»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал нейтральный статус, в котором Международный союз биатлонистов (IBU) предложил выступать российским спортсменам, унизительным и неприемлемым.

«Тот статус, в котором нам предложили выступать, для нас унизителен и неприемлем. Было понятно, куда развивается ситуация. Правота этого решения подтвердилась через несколько дней, когда нам запретили выступать даже в нейтральном статусе, а наших юниоров не допустили к эстафете на чемпионате мира в США, хотя команда там уже находилась», — приводит слова Майгурова издание «Лыжный спорт».

Также глава СБР заявил, что считает отстранение российских спортсменов и решение приостановить членство СБР в IBU неправомерным.

«Это решение IBU мы оспорили в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, потому что считаем отстранение неправомерным: мы не нарушали никаких правил и требований IBU и отстранения ничем не заслужили», — подчеркнул Майгуров.

В конце февраля IBU разрешил российским и белорусским спортсменам выступать только в нейтральном статусе. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили о намерении оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.

В конце марта исполком IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.