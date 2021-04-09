Васильев считает, что уход Польховского не скажется на результатах сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал уход Валерия Польховского с поста главного тренера сборной России.

«Посмотрим, как это скажется на команде. Я уже давно говорил, что в полной мере за результат команд отвечают старшие тренеры. Главный тренер, на сегодняшний день, избыточная должность. Польховский — очень полезный человек, эффективный управленец. Таких людей не хватает Союзу Биатлонистов. Это потеря. Но тут не нужно искать никаких дополнительных интриг. Валерий Николаевич действительно уйдет по состоянию здоровья. Не думаю, что это как-то повлияет на результат. Он никак не вмешивался в методическую часть, в основном вел общее руководство», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Валерий Польховский по состоянию здоровья покинет пост главного тренера сборной России после 31 мая. Михаил Шашилов и Юрий Каминский продолжат работу на постах старших тренеров женской и мужской сборных.

(Владимир Пушкарев)