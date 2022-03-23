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Сегодня, 00:54

Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева негативно высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Я считаю абсолютно наивным полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований поможет решению конфликта. На мой взгляд, подобные меры лишь способствуют разжиганию розней среди людей.

Прежде чем говорить о глобальном, давайте начнем с себя, со своих человеческих качеств и своего окружения. Мы, люди из спорта, давайте со спорта и начнём. У Спорта есть все шансы нести в мир МИР, объединять, а не разъединять, быть справедливым и честным. Я призываю использовать этот шанс. Хотелось бы видеть наказания, отстранения, дисциплинарные меры за конкретные нарушения конкретных людей.

Печально читать комментарии спортсменов, поддерживающих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьедестал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался плечом к плечу, а сегодня только подпинывает в спину коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы. Давайте начнем с себя самих, возможно, и мир вокруг тогда станет лучше", — написала Домрачева в социальных сетях.

Биатлон
Дарья Домрачева
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