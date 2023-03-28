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Сегодня, 10:12

Биатлонист Поршнев рассказал о неожиданных проблемах во время гонки преследования на чемпионате России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист, чемпион России в спринте Никита Поршнев рассказал журналистам о проблемах со зрением во время гонки преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

— У меня образовалась какая-то пелена в правом глазу, «зайчик» бегал, это мешало стрелять, — заявил Поршнев. — Никак не мог его промыть. Проблема возникла еще на пристрелке. Когда начинаю прицеливаться, становится больно. На этом фоне я успешно отстрелял лежа, а на стойке возникли проблемы. Заключительная стрельба зарядила на последний круг, в подъем я надеялся оторваться, но у Латыпова тоже хорошо работали лыжи. Не смог его обогнать, — сказал Латыпов в микст-зоне после финиша.

По итогам гонки преследования Поршнев занял второе место. Он допустил 4 промаха на 4 огневых рубежах и уступил 1 секунду победителю Эдуарду Латыпову.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Никита Поршнев
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