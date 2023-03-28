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Биатлонистка Калинина рассказала об общении с соперницами из других стран

Мария Гусева
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Российская биатлонистка Любовь Калинина рассказала, поддерживает ли общение с соперницами из других стран во время отстранения России от международных стартов.

«Продолжаю ли общаться с биатлонистками из других стран? Да, мы отвечаем на истории друг друга в соцсетях, переписываемся, — цитирует «Чемпионат» Калинину. — С Аухенталлер, например, я не очень хорошо знакома, а вот с той же Линдой Цингерле из Италии мы постоянно поздравляем друг друга с днем рождения. Чуть-чуть поддерживаем связь. Английский у меня не очень хороший, но какие-то общие фразы понимаю или пользуюсь переводчиком».

IBU отстранила российских биатлонистов от участия в международных турнирах в марте 2022 года, в сентябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

Источник: Чемпионат
Биатлон
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