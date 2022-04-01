Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, российских биатлонист Эдуард Латыпов поделился мыслями о своих промахах на последнем огневом рубеже мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Снится ли мне последняя стойка? Нет, не снится. Все прошло, выводы сделаны. Дальше работаем. Конечно, неприятно, это остается, — цитирует Латыпова Чемпионат. — Опыт, который я прожил и пережил. Двигаемся дальше. Это сделало меня только сильнее в этом плане. Переживания? Старался сразу это убрать, ведь надо было дальше готовиться к масс-старту. Зачем уже об этом думать. Сделал выводы, посмотрел, какие моменты можно было в дальнейшем исправить, ведь Олимпиада на этом не закончилась.

Надо было дальше двигаться, не уходить в себя, в какое-то уныние. Взять себя в руки и работать дальше, как все спортсмены. У всех бывают неудачные гонки. Это не повод расслабиться или сдаться. Иностранные спортсмены не подходили лично, но писали, поддерживали. Говорили, бывает такое. Я обсудил с тренером, двигаемся дальше. Сейчас не так много времени, чтобы обсуждать пройденный этап, не к месту".

Напомним, Латыпов на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга. Сборная России перед этой стрельбой лидировала с отрывом почти в минуту (59,3 секунды) и могла выиграть золото.