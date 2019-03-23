18:03 | Биатлон

Кузьмина впервые в карьере сделала это. Вы тоже удивитесь

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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка впервые в карьере не допустила ни одного промаха в гонке с четырьмя огневыми рубежами. 

Отметим, что этот сезон станет последним для Кузьминой: она приняла решение завершить карьеру. Спортсменка является трехкратной олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира-2019 в спринте.

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