Кузьмина впервые в карьере сделала это. Вы тоже удивитесь

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка впервые в карьере не допустила ни одного промаха в гонке с четырьмя огневыми рубежами.

Picture it, frame it! This was an absolute pursuit masterclass from Anastasiya Kuzmina. #HOL19



Watch the pursuits LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/JZsvN50OSf – IBU World Cup (@IBU_WC) 23 марта 2019 г.

Отметим, что этот сезон станет последним для Кузьминой: она приняла решение завершить карьеру. Спортсменка является трехкратной олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира-2019 в спринте.

Все о биатлоне - здесь