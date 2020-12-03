Куклина пропустит второй этап Кубка мира из-за травмы руки

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что российская биатлонистка Лариса Куклина пропустит этап Кубка мира в финском Контиолахти из-за повреждения руки.

На первом этапе Кубка мира Куклина упала во время спринтерской гонки.

— Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, поэтому такое решение, — приводит слова Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Второй этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 декабря.