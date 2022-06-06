Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:11

Куклина: «Я не достигла поставленных целей, боль, ужасное разочарование в самой себе»

Лариса Куклина высказалась о продолжении своей карьеры
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в социальных сетях пост, в котором порассуждала касательно продолжения карьеры.

«Что же дальше?» Часто задаваемый вопрос в последнее время. Да, я не достигла поставленных целей... Боль... ужасное разочарование в самой себе. Но все равно благодарна тому, что имею! Время покажет, что и как дальше», — написала Куклина.

В мае СБР утвердил составы групп сборной России для централизованной подготовки в сезоне-2022/23. 31-летняя Куклина вошла в группу Артема Истомина.

За время карьеры биатлонистка дважды становилась бронзовым призером чемпионата Европы. На ее счету одно золото и одно серебро в эстафетах на Кубке мира.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачете. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего ее перевели в Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.

Биатлон
Лариса Куклина
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елисеев прокомментировал новость о том, что Истомин стал одним из тренеров сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости