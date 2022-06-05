Елисеев прокомментировал новость о том, что Истомин стал одним из тренеров сборной России

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о том, что Артем Истомин стал одним из тренером сборной России.

— В прошлом сезоне ты тренировался с Артемом Истоминым. Этой весной он пошел на повышение, возглавил группу. Что можешь сказать о нем как о специалисте?

— Это, наверное, самый рвущийся специалист из тех, с кем мне приходилось работать. Он буквально горит за дело, которым занимается. Артем Евгеньевич постоянно в поиске каких-то новых знаний, постоянно обучается. У него всегда все подготовлено, поэтому с ним очень комфортно работать. Понимаю, почему к нему перешли Карим и Даня, в прошлом году вся наша группа держалась на нем, — цитирует Елисеева сайт СБР.

— Вы по-прежнему с ним на связи?

— Сейчас мы изредка созваниваемся, но поскольку полноценные нагрузки мне не разрешены, больше просто общаемся, чем по тренировкам.