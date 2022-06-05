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Сегодня, 11:00

Елисеев прокомментировал новость о том, что Истомин стал одним из тренеров сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о том, что Артем Истомин стал одним из тренером сборной России.

— В прошлом сезоне ты тренировался с Артемом Истоминым. Этой весной он пошел на повышение, возглавил группу. Что можешь сказать о нем как о специалисте?

— Это, наверное, самый рвущийся специалист из тех, с кем мне приходилось работать. Он буквально горит за дело, которым занимается. Артем Евгеньевич постоянно в поиске каких-то новых знаний, постоянно обучается. У него всегда все подготовлено, поэтому с ним очень комфортно работать. Понимаю, почему к нему перешли Карим и Даня, в прошлом году вся наша группа держалась на нем, — цитирует Елисеева сайт СБР.

— Вы по-прежнему с ним на связи?

— Сейчас мы изредка созваниваемся, но поскольку полноценные нагрузки мне не разрешены, больше просто общаемся, чем по тренировкам.

Источник: https://biathlonrus.com/news/matvey-eliseev-pro-ottsovstvo-zdorove-i-optimistichnyy-plan/
Сборная России по биатлону
Матвей Елисеев
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