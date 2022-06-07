Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Васильев объяснил, почему не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону в эстафете и нынешний президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев не будет принимать участие в выборах президента Союза биатлонистов России.

«Многие знакомые из биатлонной среды предлагали мне выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР. Однако после определенных раздумий я предпочел этого не делать. Одна из главных причин — ситуация, которая сейчас сложилась как в нашей стране, так и во всем мире. В этих условиях глава любой организации взваливает на себя огромную ношу, тащить которую очень непросто. Я — человек ответственный, привык отвечать за дело, которым занимаюсь. Поэтому и решил этот груз на себя не брать», — цитирует Betonmobile.ru Васильева.

Бывший биатлонист Васильев дважды выигрывал эстафету на Олимпиаде: в 1984 году в Сараево и в 1988 году в Калгари. Также спортсмен становился обладателем золотой медали в эстафете на чемпионате мира в Осло в 1986 году.

Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 23 июня. Свои кандидатуры на них выдвинули действующий глава организации Виктор Майгуров и его заместитель Алексей Нуждов.