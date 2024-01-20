Кубок России в Ижевске: смотреть трансляцию спринта у мужчин

20 января в Ижевске пройдет мужской спринт четвертого этапа Кубка России сезона 2023 / 2024 по биатлону. Спортсмены будут соревноваться на дистанции 10 километров в гонке «Ижевской винтовки». Начало — в 10.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию мужского спринта Кубка России по биатлону в Ижевске можно бесплатно на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 09.35 мск. Гонку также покажут на официальном YouTube-канале СБР и на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Ознакомиться с расписанием этапа в Ижевске и где смотреть трансляции гонок можно на сайте «СЭ».

Ранее, 18 января, белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл индивидуальную гонку на 4-м этапе Кубка России в Ижевске. Спортсмен преодолел дистанцию за 55 минут и 18,8 секунды, допустив один промах.

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