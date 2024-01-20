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Сегодня, 10:00

Кубок России в Ижевске: смотреть трансляцию спринта у женщин

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Биатлонистка Елизавета Каплина.
Елизавета Каплина.
Фото Global Look Press

20 января в Ижевске состоится женский спринт 4-го этапа Кубка России по биатлону. Спортсменки будут соревноваться на дистанции 7,5 километра в гонке «Ижевской винтовки». Начало — в 13.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция женского спринта Кубка России в Ижевске пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир стартует в 12.35 мск. Гонку также покажут на официальном YouTube-канале СБР и на телеканале «Матч Планета».

Изучить расписание биатлонного этапа в Ижевске и где смотреть трансляции гонок можно на сайте «СЭ».

18 января россиянка Анастасия Гореева стала лучшей в индивидуальной гонке на четвертом этапе Кубка России в Ижевске. Спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 48 минут и 1,1 секунды.

Биатлон: новости и обзоры гонок, расписание турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Кубок России в Ижевске: смотреть трансляцию спринта у мужчин

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