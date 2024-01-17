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Кубок России: расписание этапа в Ижевске и где смотреть трансляции гонок

В Ижевске с 18 по 21 января пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С 18 по 21 января в Ижевске пройдет четвертый этап Кубка России сезона 2023 / 2024 по биатлону под названием «Ижевская винтовка». Спортсмены будут соревноваться в индивидуальных гонках, спринтах и больших масс-стартах.

Смотреть гонки этапа Кубка России в Ижевске можно бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и в официальном YouTube-канале СБР. «Ижевскую винтовку» также покажут в прямом эфире на каналах «Матч Арена» и «Матч Страна».

«СЭ» публикует расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске. Время начала гонок — московское.

Расписание 4-го этапа Кубка России по биатлону в Ижевске сезона 2023/2024 «Ижевская винтовка»

18 января, четверг

  • 10:00. Мужская индивидуальная гонка, 20 км
  • 13:00. Женская индивидуальная гонка, 15 км

20 января, суббота

  • 10:00. Мужской спринт, 10 км
  • 13:00. Женский спринт, 7,5 км

21 января, воскресенье

  • 10:00. Мужской большой масс-старт, 15 км
  • 13:00. Женский большой масс-старт, 12 км

Биатлон: новости и обзоры гонок, расписание турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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