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Сегодня, 11:19

Лазовский выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Ижевске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл индивидуальную гонку на 4-м этапе Кубка России в Ижевске.

Лазовский преодолел дистанцию за 55 минут 18,8 секунды и допустил один промах. Второе место занял Никита Поршнев (+1,6 с одним промахом). Замкнул тройку Эдуард Латыпов (+56,2 с тремя промахами).

Четвертый этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка» проходит с 18 по 21 января. В программе запланированы индивидуальные гонки, спринты и большие масс-старты.

Биатлон
Дмитрий Лазовский
Никита Поршнев
Эдуард Латыпов
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