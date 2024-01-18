Лазовский выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Ижевске

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл индивидуальную гонку на 4-м этапе Кубка России в Ижевске.

Лазовский преодолел дистанцию за 55 минут 18,8 секунды и допустил один промах. Второе место занял Никита Поршнев (+1,6 с одним промахом). Замкнул тройку Эдуард Латыпов (+56,2 с тремя промахами).

Четвертый этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка» проходит с 18 по 21 января. В программе запланированы индивидуальные гонки, спринты и большие масс-старты.