Наталия Шевченко выиграла женский спринт на втором этапе Кубка России, Резцова — вторая

Наталия Шевченко выиграла женский спринт на втором этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Спортсменка прошла дистанцию 7,5 км за 21 минуту 58,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла Кристина Резцова (отставание 15,1 секунды), на третьей строчке — Наталья Гербулова (+18,1). Обе спортсменки также ни разу не промахнулись на двух огневых рубежах.

Женская гонка преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске пройдет в субботу, 2 декабря, и начнется в 12.50 (мск).