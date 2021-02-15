Круглов ответил на высказывания Бе о России: «Если у Йоханнеса есть претензии, об этом стоит поговорить с IBU»

Серебряный призер Олимпийских игр и комментатор «Первого канала» Николай Круглов ответил норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бе, который накануне заявил, что антидопинговые санкции против нашей страны недостаточны.

— Мне кажется, это просто спекуляция на надоевшей всем теме, — считает Круглов. — Если у Йоханнеса есть конкретные претензии, об этом стоит поговорить с IBU. Но лишний раз пинать упавшего — некрасиво. Сейчас вот все говорят о Кристиансене, которому не хватило квоты, но давайте вспомним времена нашей «золотой четверки». Перед началом чемпионата мира я совершенно случайно пересмотрел масс-старт в Холменколлене 2007 года. Так там участвовали пять россиян, из них трое стояли на первой линии — то есть входили в мировую десятку, и еще двое — на второй, то есть были 12-13-м. У нас точно так же, как сейчас у норвежцев, было пять человек в топ-15 Кубка мира, и один из них не попадал на чемпионат мира. Но если есть определенные правила по квотам, то какой смысл их обсуждать?

— Почему некоторые эксперты столь жестко отзываются о наших спортсменах и тренерах, хотя сами еще недавно были на этом месте?

— Понятно, что сейчас с появлением интернета и соцсетей появилась куча возможностей высказать свою позицию. Жаль только, что несмотря на всю критику, я очень давно не читал никаких здравых предложений. Мне кажется, людям, которые разбираются в биатлоне, давно пора прекратить поливать друг друга грязью. А вместо этого сесть и выработать стратегию выхода из кризисной ситуации.

(Наталья Марьянчик)

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