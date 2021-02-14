Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое седьмое место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Латыпов сумел подняться на три позиции, поднявшись с десятого места, и показал лучший результат в карьере.

— Гонкой доволен, хотел сегодня добавить, результаты были очень плотными, — рассказал Латыпов. — Чуть не получилось бороться за топ-3, но будем стараться дальше. По ходу гонки старался держать свой темп, не кидаться за соперниками и экономить силы для последнего круга. Все шли рядом, я прекрасно понимал, что могу к ним приблизиться. Но старался держать ту скорость, которая позволила бы мне чисто отстреляться и сохранить силы.

— По промаху на каждой стойке — это скорее психология?

— Хотел отработать чисто, и думаю, можно было это сделать. Это чисто мои промахи.

— У вас сейчас лучшие результаты в команде. Готовы бежать сингл-микст и эстафету?

— Как решит тренерский штаб, так и будет. Я им доверяю.

— Вы вообще сингл-микст когда-нибудь в жизни бегали?

— Один раз. Ну, такое... Я думаю, столько гонок подряд очень тяжело бежать. Тем более, на такой высоте. У нас есть люди, которые тоже готовы.

— Кого поздравите сегодня, в День всех Влюбленных?

— Я особо не придаю значения этому празднику. Стараюсь говорить приятные слова своей жене не только в этот день.

— Команду со всех сторон критикуют эксперты. Вам это не мешает?

— Я за этим не слежу. Между гонками не забиваю голову лишней информацией.

(Наталья Марьянчик)