Латыпов — о критике биатлонистов во время ЧМ-2021: «Не забиваю голову лишней информацией»
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое седьмое место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Латыпов сумел подняться на три позиции, поднявшись с десятого места, и показал лучший результат в карьере.
— Гонкой доволен, хотел сегодня добавить, результаты были очень плотными, — рассказал Латыпов. — Чуть не получилось бороться за топ-3, но будем стараться дальше. По ходу гонки старался держать свой темп, не кидаться за соперниками и экономить силы для последнего круга. Все шли рядом, я прекрасно понимал, что могу к ним приблизиться. Но старался держать ту скорость, которая позволила бы мне чисто отстреляться и сохранить силы.
— По промаху на каждой стойке — это скорее психология?
— Хотел отработать чисто, и думаю, можно было это сделать. Это чисто мои промахи.
— У вас сейчас лучшие результаты в команде. Готовы бежать сингл-микст и эстафету?
— Как решит тренерский штаб, так и будет. Я им доверяю.
— Вы вообще сингл-микст когда-нибудь в жизни бегали?
— Один раз. Ну, такое... Я думаю, столько гонок подряд очень тяжело бежать. Тем более, на такой высоте. У нас есть люди, которые тоже готовы.
— Кого поздравите сегодня, в День всех Влюбленных?
— Я особо не придаю значения этому празднику. Стараюсь говорить приятные слова своей жене не только в этот день.
— Команду со всех сторон критикуют эксперты. Вам это не мешает?
— Я за этим не слежу. Между гонками не забиваю голову лишней информацией.
(Наталья Марьянчик)
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