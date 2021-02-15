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Губерниев сообщил о напряженной обстановке в женской сборной России на ЧМ

15:22
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в преддверии женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке рассказал об обстановке в женской сборной России.

- Обстановка в женской команде непростая, я бы сказал, накаленная обстановка, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

За сборную России в индивидуальной гонке выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич и Светалан Миронова. Соревнования пройдут завтра, 16 февраля, старт запланирован на 14.05 по московскому времени.

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